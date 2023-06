Handball : Karyne Albouy prend la tête de l'équipe fanion féminine du Roc Aveyron handball

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : après un intérim de trois mois sur le banc des garçons, Karyne Albouy remplace Milenko Kojic en tant que coach des féminines du Roc.

Depuis fin avril et l’annonce de la fin d’aventure de Milenko Kojic avec les Rocettes, il ne faisait pas de doute que son remplacement se ferait en interne. Et cela se confirme aujourd’hui, puisque Karyne Albouy vient d’être nommée à la tête de l’équipe N3. Loin d’être une surprise pour celle qui occupe les postes de responsable de la filière féminine et de coach des filles de moins de 17 ans au club. Sans oublier l’intérim de trois mois qu’elle a réalisé cette saison sur le banc de l’équipe fanion masculine aux côtés de David Mazars, après la mise à l’écart du manager Raphaël Geslan. Une figure historique du Roc Aveyron handball.

"Focalisée sur la formation"

Jusqu’alors, Karyne Albouy n’avait encore jamais été confirmée sur le banc de l’une des deux équipes fanions dès le début de la saison. Une mission que la technicienne accepte volontiers, mais qui n’était visiblement pas son but ultime au Roc, elle qui a toujours fait des catégories jeunes sa priorité. "Je vais m’occuper de la N3, mais je reste aussi focalisée sur la formation ", explique-t-elle. Cette dernière tenant à préciser que sa prise de fonction avec les seniors n’allait pas se faire au détriment de sa gestion des U17, mais "en plus".

Une double casquette qui pourra lui permettre de faire le lien entre les deux groupes et préparer l’avenir. Mais qui ne sera pas forcément d’une grande aide pour faciliter son intégration avec l’équipe fanion, puisqu’une bonne partie des filles dont elle s’est occupée de la formation et qui évoluaient sous Milenko Kojic cette saison "s’en vont faire leurs études" (lire ci-contre).

Si son bail avec l’équipe première pour la saison à venir a maintenant été officialisé, Albouy ne veut pas s’avancer outre mesure sur le long terme : "À l’instant T, je ne me projette pas. On va déjà finir cette saison qui a été longue et on verra ensuite. Je vais faire saison par saison."