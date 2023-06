Rignac. L’association "Rencontres citoyennes" a visité la phosphatière lotoise

La phosphatière du Cloup d’Aural est une ancienne mine à ciel ouvert de phosphate située sur le territoire de la commune de Bach, dans le département du Lot. "Ce voyage était prévu avant le Covid, le conseil d’administration a décidé de le reprogrammer", précise Christian Valayer, le président de l’association Rencontres citoyennes.

Vingt-huit membres de l’association s’étaient inscrits pour effectuer ce court déplacement : "On va chercher bien loin des sites à visiter alors qu’à une soixante de kilomètres et à une heure de route il y a un site qu’on ne connaît pas" a été la réflexion de la plupart des voyageurs.

Un guide a accueilli les touristes d’un jour pour expliquer l’origine de ce site naturel découvert en 1865, cette grotte à ciel ouvert remplie d’une végétation luxuriante, ce site paléontologique datant de l’ère tertiaire entre disparition des dinosaures et apparition de l’Homme.

Il n’est pas possible d’aller à ces phosphatières sans faire un détour par l’auberge Le Bourdié située dans le village. La soupe de couleur noirâtre n’était pas très appétissante à la vue mais la première cuillerée a émoustillé les papilles des convives qui se sont vite resservis, plusieurs fois pour certains. Et un cou de canard, des pommes de terre sautées, un gratin de courgettes, des joues de porcs au cidre et un vacherin aux fraises plus tard, le groupe rejoignait le bus pour prendre la direction du Chemin des Puits à Laburgade.

Au nombre de treize, ces puits ont été remis en état en 1988 : "Ils sont d’une profondeur moyenne de trois mètres, taillés dans le rocher et alimentés par diverses résurgences", annonce le panneau explicatif. L’association n’a pas de problème : si elle s’est rendue ensuite au Lavoir papillon d’Aujols, ce n’était pas pour laver son linge sale : "Le lavoir papillon est une forme courante de lavoir dans cette région du Lot, il doit son nom à la forme en V des dalles calcaires sur lesquelles les lavandières battaient le linge", indique un autre panneau.

Une belle journée associative qui en appelle une autre : elle est programmée en septembre avec la visite de la Cité de la science à Toulouse.