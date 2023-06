Naucelle. Maquis Antoine de Villelongue : assemblée et anniversaire

L’assemblée générale de l’association des Compagnons de Villelongue et Amis du Maquis Antoine Tarn-Aveyron se déroulera dans la salle de réunion de la mairie de Cabanès, samedi 17 juin, il sera abordé entre autres : le bilan des activités de l’année écoulée et l’élaboration des projets pour l’activité à venir et les 80 ans de la libération de Carmaux par les maquis de l’Aveyron et du Tarn. Les deux associations Ségala tarnais et aveyronnais : CVAMA Villelongue et AARS Carmaux fêteront en 2024 les 80 ans de la libération de Carmaux et proposeront des commémorations et manifestations sur le Naucellois et le Carmausin. Le président Jean-Paul Fraysse (CVAMA) : "J’espère que les 80 ans de la libération de Carmaux, auront le même retentissement que le 70e anniversaire qui a rendu un grand hommage au rôle stratégique du maquis Antoine de Villelongue".

Cette année pour le 15 août, une randonnée est organisée au départ de Cabanès à 9 heures et comme d’habitude un rassemblement commémoratif suivra à 15 h 30 sur le site de Villelongue. La chapelle-musée sera ouverte à la visite libre comme tous les dimanches après-midi de l’été.