Onet-le-Château : à l’IEM des Babissous, un vide-greniers pour la bonne cause

Quatre jeunes sportifs de l’IEM ont décidé d’organiser des manifestations afin de financer l’achat de foot-fauteuils.

Le sport est fédérateur : il réunit autour d’une même passion des individus différents et permet de tisser des liens forts. L’activité sportive est un excellent vecteur d’apprentissage pour les jeunes, car il véhicule des valeurs d’amitié, de solidarité, de respect, de maitrise et de dépassement de soi…

Ilhan, Sarah, Corentin et Antony sont à l’IEM des Babissous à Saint-Mayme et pratiquent l’handisport au sein de l’établissement. Depuis 3 ans, ils pratiquent également le foot-fauteuil au club RHAFFE (Rodez Handisport Aveyron Foot Fauteuil Electrique) et font équipe avec des jeunes venant d’autres centres de l’Aveyron.

Récemment, ils ont participé à la Coupe régionale de Foot-fauteuil qui avait lieu à Baraqueville et ont rencontré 6 autres équipes d’Occitanie.

Ils ont pu constater que la différence de matériel était importante et a eu un impact évident sur les résultats. En effet, les licenciés du RHAFFE utilisent leurs vieux fauteuils sur lesquels un bénévole a installé un châssis "fait maison", quant aux autres équipes, elles utilisent des "vrais" fauteuils plus bas, plus rapides et plus réactifs…

D’où l’idée et le projet de nos 4 sportifs : organiser des manifestations leur permettant de financer des fauteuils de foot-fauteuil, afin de pouvoir rivaliser à armes égales avec les équipes de même niveau… Et ce dimanche avait lieu une première manifestation, avec l’organisation d’un vide-greniers sur le terrain de l’IEM.

Un vide-greniers prometteur, puisque 51 exposants avaient répondu présent et qu’à la faveur d’une météo des plus clémente, il y a eu beaucoup de monde, à la grande satisfaction des quatre jeunes footeux et de tous les bénévoles (parents et salariés de la structure) qui les ont soutenus.

Une belle initiative et un beau projet qui va sans aucun doute se concrétiser avec d’autres manifestations auxquelles toute l’équipe pense déjà, dans un magnifique élan de solidarité et dont nous reparlerons le moment venu, à suivre, donc !