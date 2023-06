Quilles de huit : les écoles de quilles, comme les grands

Pour la première fois, les petits quilleurs et quilleuses seront répartis en poules lors de la finale par équipes samedi 17 juin à Magrin. Une manière d’en récompenser et d’en encourager le plus grand nombre, et de s’approcher du fonctionnement des jeunes et des adultes.

Ce n’est pas toujours simple pour les quilleurs en herbe de voir arriver le moment des podiums, sur lesquels les trois places sont si chères. Pas que l’envie de gagner soit le moteur des écoles de quilles, mais s’élancer dans une discipline dans laquelle certains ont un petit truc en plus, peut donner un brin de frustration aux enfants. La commission des écoles de quilles du comité sportif aveyronnais et Frédéric Pitot, qui en est en charge, l’ont bien constaté.

"Je trouvais dommage que les enfants des écoles de quilles n’aient pas plus d’opportunités d’être récompensés, comme c’est le cas chez les jeunes par exemple", souligne Pitot. Car dans toutes les autres catégories d’âge, des minimes aux seniors, en passant par les adolescentes, les doublettes et les quadrettes sont réparties en fonction de leur niveau. Un fonctionnement qui va s’étendre aux plus petits quilleurs dès samedi 17 juin, lors de la finale par équipes des écoles de quilles à Magrin.

Dix poules et dix boucliers

Les plus de 320 participants à la finale (sur 353 licenciés) seront répartis en dix groupes : deux de benjamines, deux de poussines, trois de benjamins et trois de poussins. Une répartition réalisée à partir de la moyenne 2022 des joueurs en herbe, avec une catégorie "poussins 3" dédiée à ceux qui tapent leurs premières quilles. "Ça n’avait jamais été fait, notamment parce qu’on attendait le maximum pour intégrer de nouveaux joueurs pendant la saison. Et les améliorations informatiques que j’ai apportées permettent d’accélérer tout ça", se réjouit Frédéric Pitot, en précisant que quand la création de ces divisions a été annoncée, "30 % des gens étaient contre".

Et les petits quilleurs deviennent (encore) un peu plus comme des grands : dix boucliers ont été fabriqués pour récompenser chaque doublette vainqueure, qui y gravera leur nom, comme leurs aînés. Des arbitres officiels seront aussi de la partie à Magrin, et à Sévérac une semaine plus tard pour les individuels."Parce que les petits méritent autant que tous les autres joueurs d’être arbitrés par des officiels, et d’être récompensés quel que soit leur niveau."