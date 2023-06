Naucelle. Une exposition qui vaut le détour

Joe Daunis accueillait dans un local fraîchement rénové deux artistes qui viennent d’y accrocher leurs œuvres. Le local du Can dispose d’un sas d’entrée qui permet d’apercevoir l’ensemble des toiles et d’y jeter un œil plus avisé. Gérard Marty et Joan Carles Coderc sont des artistes contemporains très créatifs, des agitateurs culturels qui ont réalisé un travail à quatre mains remarquable : "Posturas". Un retour aux sources occitanes qui a connu un succès considérable avec ces posters qui deviennent des posters-peinture, avec un positionnement bilingue occitan et catalan qui s’entremêle au gré des formes.

Karine Clément, accompagnée de Régine Sudres, pour le Pays ségali et la collectivité n’a pas manqué de souligner : "Ces toiles témoignent de la richesse de la création plastique du territoire… la culture occitane mérite être valorisée…". De nombreux "canistes" étaient présents pour ce premier évènement post-estival, parmi lesquels Bernard Cauhapé, Papillon, Félip Costes, Frédéric Fau, Léo Savy Linda, Roger…

Le Can renouvellera sa fournée d’été début juillet, un autre vernissage est prévu en septembre.