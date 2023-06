Ce samedi 17 juin, place de la Cité à Rodez, c'est la... "faites" du vélo électrique

L'association des commerçants Cassiopée, avec la complicité des boutiques Bis-Cycle et ProBike, organise une animation originale.



C’est un peu du deux en un que proposent ce samedi 17 juin, sur la place de la Cité de Rodez, Cassiopée, Bis-Cycle et ProBike, au travers de leur animation consacrée au vélo à assistance électrique. Il y a d’une part la volonté assumée de s’inscrire dans l’air du temps en sensibilisant les Ruthénois à l’utilisation du VAE. " Il y aura même un parcours qui sera dessiné afin que ceux qui le souhaitent puissent découvrir cette pratique ", explique Pierre Caumes, qui s’apprête à prendre la coprésidence de l’association aux côtés de Frédéric Saleil. "Puis, c’est une occasion de dire que c’est bel et bien maintenant qu’il faut franchir le pas, qu’il n’est pas forcément utile d’attendre dix ans. Bis-Cycle et ProBike montreront à cette occasion une belle palette de ce qui existe en vélo électrique. Entre vélos anciens équipés de systèmes électriques et vélos neufs fabriqués en France."

Faire du smoothie en pédalant

Cette animation sera assortie d’une autre tout aussi sympathique, le "Vélo smoothie", ou comment faire du jus de fruits en faisant un bel effort de cycliste. Cela, avec la complicité du patron de l’Artisan du fruit, Bernard Salinier.

Cette animation, qui se déroulera de 10 heures à 17 heures au cœur de la Cité, s’inscrit par ailleurs dans le nouvel élan que souhaite impulser l’association des commerçants Cassiopée. "On souhaite en effet provoquer plusieurs rendez-vous afin d’animer le centre-ville", explique en substance le futur coprésident. C’est d’ailleurs dans ce contexte-là que sera organisé, ce soir, un afterwork dans la nouvelle boutique de jeux, "Le chaudron ludique". En attendant, samedi, il sera donc question de vélo. Un sujet qui prend lentement toute sa place dans la ville…