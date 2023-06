Castelnau-de-Mandailles. De nombreuses médailles pour les jeunes du club de quilles

Samedi 3 juin à Séverac s’est déroulé le dernier plateau de quilles pour nos "pitchous" avec la finale du secteur qui comprend les clubs de Palmas, Espalion, Gabriac, Séverac, Bozouls, Saint-Geniez-d’Olt, Lassouts et Castelnau.

Nos jeunes quilleurs ont été récompensés !

- Célia Vernhet et Inès Anglade décrochent la première place dans la catégorie benjamine. - Louis Hibert et Gaël Coste décrochent la troisième place dans la catégorie benjamin. Enfin, chez les poussines, l’équipe Justine Anglade et Camille Colin remporte également la troisième place !

Tous les autres joueurs ont reçu une petite médaille pour les encourager et les féliciter pour leurs progrès. Bravo à tous !

Prochain rendez-vous la finale du championnat d’Aveyron qui a lieu le 17 juin à Magrin.