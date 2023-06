Football : qui succédera à Toulouse lors du tournoi international U13 d'Onet ?

Le club castonétois accueille tout au long du week-end des 17 et 18 juin, son 12e tournoi international U13 sur les stades d’honneur et synthétique de la Roque. Toulouse remet son titre en jeu à partir de 10 heures.

On ne change pas une équipe qui gagne. Après la réussite de l’édition 2022 de son tournoi international U13, l'équipe du président Luban s’est basée sur le même fonctionnement pour organiser celle de 2023. De ce fait, les différentes formations, qui logent au Lycée Foch, arrivent en Aveyron vendredi 16 juin dans la soirée. Les bénévoles et le staff de l’OCF s’occupant des déjeuners et repas servis, eux, à La Roque. Il y aura du pain sur la planche pour l’ensemble du club jusqu’à samedi 17 juin, premier jour du tournoi.

De grands clubs présents

Côté sportif, les débats promettent d’être disputés, avec la présence de grands clubs comme Nice ou les Espagnols de la Real Sociedad et de Valladolid. Sans oublier les Aveyronnais d’Onet et du Raf. Alors, qui succédera à Toulouse, titré il y a tout juste un an ? De nouveaux postulants se mettent à table pour ramener la coupe à la maison : Clermont, Agde, Auch et Versailles découvriront la compétition.

Les premiers matches commenceront samedi à 10 heures. Avant les phases finales, dimanche, dès 9 heures. Pour une grande finale prévue aux alentours de 16 h 30. Les Castonétois défendront chèrement leur peau avec une nouvelle génération en piste, celle des 2010. Le tirage effectué mardi dernier dans le club house, sous les yeux du maire, n’a pas été des plus cléments pour la relève jaune et bleu qui devra affronter Clermont, Valladolid et Versailles pour espérer rallier les quarts de finale.

Il y a 10 ans, Bordeaux avait soulevé le trophée avec un certain Aurélien Tchouaméni en leader, désigné aussi meilleur joueur du tournoi. À qui le tour ?