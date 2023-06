Villefranche-de-Panat. Soirée ciné-débat à la salle multimédia

L’AFR Alrance-Villefranche de Panat et le France services de Villefranche-de-Panat s’associent pour une soirée ciné-débat autour du film "Je verrai toujours vos visages" lundi 19 juin à partir de 20 heures à la salle multimédia de Villefranche-de-Panat (face à la salle des fêtes).

Dans son tout dernier film, Jeanne Herry, aborde le sujet de la justice restaurative qui consiste à faire dialoguer, avec l’aide d’un médiateur neutre et formé, une victime, l’auteur d’une infraction ou toute personne concernée. Elle vise la reconstruction de la victime, la responsabilisation de l’auteur de l’infraction et sa réintégration dans la société. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation.

Soutenue par un casting sur mesure, Jeanne Herry vise juste et touche en plein cœur en mettant en lumière un dispositif méconnu.

La séance sera suivie d’un échange avec Rémy Sévigné, directeur de l’Adavem de l’Aveyron qui présentera les dispositifs d’aide aux victimes et de médiation sur notre département. Plus d’informations à l’Espace Panatois au 05 65 46 46 53.