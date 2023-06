Espalion. Un beau programme dès aujourd’hui pour la Saint-Hilarian

Après le feu d’artifice hier soir, on entre de plain-pied dans les festivités de la Saint-Hilarian, avec sa fête foraine et un programme alléchant dès ce samedi. Inauguration d’une fresque de l’école Saint-Hilarian, de 10 heures à 12 h 30, au Foirail. Concours de pétanque en doublette, organisé par l’Amicale pétanque, à 14 h 30, au Foirail.

Défilé de vélos et trottinettes fleuris, à 16 h 30, place de la Vieille-Église, et remise des prix à 17 h 30. Apéros concerts, de 19 h 30 à minuit, place du Griffoul (Quai Henri-Affre), avec en alternance The Crooked Nails Rock primitif (photo) et Coup de Phil (Duo Pop-rock folk).