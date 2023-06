Villefranche-de-Rouergue. Carton plein pour les tournois jeunes du Stade

Le mois de juin est synonyme de tournois jeunes au Stade Villefranchois Football, comme le tournoi Christian-Mazenc (U7 et U9) et le tournoi Claude-Linard (U11 et U13). Désormais incontournables, les tournois organisés par le club villefranchois ont réuni plus de 72 équipes, 704 enfants et plus de 1 500 personnes.

Une bonne image pour le club

Une organisation sportive sans faille, un engagement écoresponsable, 40 bénévoles sur deux jours au service des enfants, "les éditions 2023 des tournois Christian-Mazenc et Claude-Linard ont franchi un palier. Beaucoup de clubs viennent et reviennent pour notre savoir-faire en matière d’organisation" souligne Arnaud Viargues, responsable sportif des tournois.

Une image positive pour le club et sa politique de formation.

"Le projet de formation est depuis maintenant plus de 6 ans prioritaire dans la démarche du club. Le développement, de nos tournois jeunes et de notre offre de pratique en est un élément fondamental" conclut Arnaud Viargues.