Villefranche-de-Rouergue. L’agenda du Stade villefranchois

Samedi dernier, l’équipe fanion du Stade Villefranchois Football s’est inclinée face à Olemps sur un score de 2 à 0.

Les U9 étaient en plateau à Villeneuve. Ce week-end, tous les petits se retrouvent pour l’entraînement hebdomadaire de 10 h 30 à 12 heures sur le synthétique du Tricot.

Deux équipes des U11 du Stade ont participé à l’ouverture du challenge départemental. Ils ont ramené trois victoires sur quatre matchs.

Prochaine étape ce week-end à Anglars pour l’équipe U11 (3). Les U11 (1) se rendront ce samedi à Luc pour affronter Espoir Foot et Luc Primaube, dès 10 h 30. Les U11 (2) se déplacent ce samedi à Bozouls, à 14 h pour rencontrer l’équipe de Dourdou et celle de Bozouls. Seuls, les U11 (4) reçoivent Bas Rouergue et Rieupeyroux, sur le stade du Tricot, à partir de 13 heures.

Ensuite, les U13 (1) recevront Mende et Marvejols, également au Tricot, tandis que les U13 (2) iront à Baraqueville, à 10 h 30 pour affronter Druelle II et le Monastère II.

Les U15 F continueront le challenge à Curan pour jouer contre Malzieu et Curan, cet après-midi, à partir de 14 heures.

Les U18F reçoivent, dès 14 heures, JS Lévezou, sur le stade de Laurière.

Enfin, les seniors reçoivent ce soir, à partir de 19 heures, l’équipe d’Onet-le-Château III.