Deux crashs, quatre morts : un samedi noir en France, après de dramatiques accidents d'ULM

Durant la seule journée de samedi 17 juin 2023, deux crashs d'ULM se sont produits en France, coûtant la vie à quatre personnes.

Un crash dans le Lot-et-Garonne

Deux hommes originaires du Gard étaient à bord d'un ULM parti de Millau. Adhérent du club "Ailes du Viaduc", le duo s'est crashé dans un champ, dans le Lot-et-Garonne. C'est très exactement à 300 mètres de la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Montpezat-d'Agenais que l'accident s'est produit, en milieu de matinée.

Le pilote, âgé de 78 ans, est décédé. Quant à l'homme de 77 ans, copilote de l'appareil qui s'est encastré dans un arbre et a pris feu, il était dans un état grave, samedi soir. "On attend désormais les conclusions de l’enquête, d’en savoir davantage car jusque-là, on ne nous dit rien", nous a-t-on confié, ce samedi soir, au club aveyronnais d’ULM.

Trois décès dans le Var

Toujours ce samedi 17 juin, en début d'après-midi, c'est un autre drame qui s'est produit. Comme l'ont révélé nos confrères de France Bleu Provence, un ULM s'est crashé sur la commune de Pignan, dans le Var. Trois personnes, deux hommes et une femme, ont trouvé la mort.

Comme l'indiquait le Point, deux des droits victimes étaient des militaires de la base école du 2e régiment d'hélicoptères de combat du Cannet-des-Maures, également dans le département 83.