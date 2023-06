Football : auteurs du doublé, les Aveyronnais de Cantou’lousain confirment leurs débuts détonants

Né en 2019, le petit frère du FC Cantou parisien ne cesse de gravir les échelons et d’aligner les titres. Avec comme point d’orgue cette saison le titre de D1 et la coupe du printemps dans les épreuves FSGT, le tout dans un esprit de franche camaraderie.

Où s’arrêteront-ils ? Rien ne leur résiste depuis 2019 et la création de leur association. Champion de D4, champion de D2 et champion cette saison de D1 avec une coupe comme cerise sur le gâteau. Personne ne résiste au Cantou’Lousain. Même si le plus dur commence pour eux : performer sur la durée au sein des compétitions FSGT (Fédération sportive de gymnastique au travail).

"Nous étions cinq ou six anciens de l’association de Paris et nous avons eu l’idée de dupliquer cela à Toulouse, souligne Yohan Saules, joueur et secrétaire à la genèse de la naissance. Vu le nombre au départ, on a hésité avec le foot à 7 mais on se rend compte qu’à 11, c’est mieux. Finalement, nous avons réussi à monter une équipe en un temps record pour effectuer nos débuts en D4 l’année du Covid. Nous avions terminé premiers et monté de deux divisions d’un coup."

À la recherche d’un nouvel entraîneur

Un coup d’essai qui fut un coup de maître pour le coach Denat et ses protégés. D’ailleurs, ce dernier, après quatre ans de bons et loyaux services, va laisser la place sur le banc la saison prochaine. "S’il y a un Guardiola caché, nous sommes preneurs", blague Saules.

Un coach à trouver et un effectif à peaufiner comme chaque saison ou presque. Yoan Saules se veut optimiste pour la suite : "Le but est de garder tous les licenciés. Nous n’avons pas la chance d’avoir des anciens comme dans les clubs. Des commissions ont donc été créées pour répartir les rôles, dit-il. Il y a quelques demandes pour intégrer l’équipe et moins de place qu’au départ. Quand tu vas à Paris, tu arrêtes le foot. Ici, beaucoup moins, vu la proximité avec l’Aveyron. Nous ne pouvons pas fonctionner comme le Cantou parisien à 100%. Nous entrons dans une nouvelle période avec l’envie de développer, de se faire connaître. Que tous les clubs aveyronnais nous connaissent aussi."

Bientôt un match des Cantous en Aveyron ?

Tous les feux sont aux verts chez les joueurs de la ville rose, qui gardent encore des rêves en eux. Et des soirées d’amitiés à partager chez les partenaires aveyronnais. Prochain objectif : conserver le titre de D1. "Le rêve, c’est de gagner la coupe de France corpo. Et puis, il y a surtout une idée à terme entre nos deux clubs. Ce serait de faire un match entre le Cantou’lousain et le Cantou parisien en Aveyron", termine celui qui a connu les deux équipes. Reste à prévoir une date et demander les clés de Paul-Lignon pour le derby des expatriés.