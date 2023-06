Le Big band de Bozouls répète aujourd’hui devant la place de la mairie

Aujourd’hui, lundi 19 juin une répétition musicale publique aura lieu place de la mairie (devant le point de vue) par le célèbre Big band de Bozouls (B.B.B) qui regroupe une vingtaine de musiciens. Les œuvres musicales ont une structure expressive suffisamment puissante pour imposer des états émotionnels. Elles peuvent diminuer l’état d’anxiété, le niveau de stress et améliorer l’humeur pour une sensation de bien-être. Une soirée qui débutera à 18 h 30 pour se prolonger jusqu’à 20 h 30 : Jazz, Funk, Pop, chansons françaises, musique de films sous la direction de Fred Bonnet dont sa réputation n’est plus à faire. Il est chef d’orchestre arrangeur, improvisateur et sa jovialité promet de belles surprises dont Fred a le secret.

Lors de cette soirée, les cafés restaurants de la place proposeront boissons et repas. (Réservations conseillées). Encore un joli moment à passer à la veille de l’été.