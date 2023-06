Luc-la-Primaube. Les enfants ont cuisiné des Pop Cakes avant de les dévorer !

Mercredi dernier, toujours en lien avec l’île fantastique, les enfants de 3 à 5 ans de l’accueil de loisirs de la MJC ont participé à un atelier cuisine. Ils ont créé des Pop Cakes. Après avoir pâtissé beaucoup, mis ces petites pâtisseries dans des moules adaptés, ils se sont appliqués à les enrober de chocolat et à les décorer. Même si l’enrobage n’était pas parfait, ils les ont dévorés lors du goûter. Ils étaient extrêmement bons ! Un atelier manuel leur a permis de créer un instrument l’après-midi. Les 6-8 ans ont poursuivi les ateliers sur la sécurité routière en compagnie de Mélanie et Elise avec création de panneaux de sensibilisation à la sécurité routière, initiation aux gestes de premiers secours, bons comportements à avoir sur la route…

Au programme du mercredi 21 juin, matinée conte "Roule Galette" avec la Compagnie Touk Touk le matin et parcours motricité l’après-midi pour les plus petits. Citoy’en sécu le matin et fabrication d’un instrument de musique l’après-midi pour les plus petits, spectacle de cirque et grand jeu dans Rodez pour les 9 ans et plus.

A noter que cet été, acueil de loisirs, séjours, loisirs en famille les mercredis, stages impro et BMX, etc, sont au menu.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, 06 74 50 74 61.