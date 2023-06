Paris XVIIIe : un exposition immersive pour découvrir l'arrondissement

À l'heure où la Ville de Paris s'apprête à adopter un nouveau plan local d'urbanisme bio-climatique, la mairie du 18e propose une exposition urbaine immersive dans l’arrondissement, à travers une histoire fascinante, riche en transformations, qui continue de s'écrire à l'aube d'un siècle aux défis inédits : écologiques, sociaux et démocratiques.

La "Ville idéale", utopie définitive ou objectif vers lequel nous pouvons tendre collectivement ?

Comment concilier densité de population et douceur de vivre ? Comment s'adapter au changement climatique sans laisser personne de côté ? Comment habiter un territoire soumis à ces défis à notre échelle de citadin.e ?

Si le chemin à parcourir semble long et les obstacles nombreux, des actions concrètes sont d'ores et déjà en cours pour l'émergence de cités plus agréables à vivre, plus respectueuses de notre environnement et plus durables.

Nous vous invitons à découvrir à travers l'exposition “Adapter, Construire, Vivre le 18e”, parmi l'effervescence de témoignages dont nous disposons, une dizaine d’exemples de projets de rénovation, de construction, d’aménagement, et de récits de vie, qui vous permettront d’approfondir ou d’engager une nouvelle réflexion sur un espace qui évolue au fil des pensées architecturales, urbaines et paysagères qui ne cessent de se réinventer.

Dans un arrondissement aux identités multiples, à l’histoire pantagruélique et aux témoignages composites, le choix s’est porté sur l’exemplarité de quelques-uns, leur singularité, parfois leur gigantisme, ou à l’inverse leur minimalisme, et l’âme qu’ils confèrent au 18e.

8 projets remarquables à découvrir

La tour des Poissonniers - une reconversion architecturale pour un territoire étudiant en devenir

Les anciens magasins Tati : transformation d'usages au bénéfice d'un patrimoine exceptionnel

Marcadet Belvédère - une réhabilitation majeure rue des Poissonniers

L’Arena - une construction olympique exemplaire pensée en héritage pour le quartier

Hébert - le trait d’union de la Chapelle

Chapelle Charbon - du faisceau ferré au parc habité

La rénovation énergétique des logements - des copropriétés en projet

Réhabi(li)ter la ville - un projet lowtech pour se réapproprier la vie en copropriété

L'exposition sera visible sur les temps d'ouverture de la Mairie, de 8h30 à 17h, du lundi au vendredi et jusqu'à 19h30 le jeudi. Elle sera également accessible le samedi matin, de 9h à 12h30.