Pourquoi Decazeville va se mettre à l’heure espagnole le 1er juillet ?

L’association de Jumelage – Decazeville fête ses 20 ans d’existence le 1er juillet, avec un programme alléchant.

De nombreuses villes françaises sont jumelées avec des localités européennes, favorisant les échanges, les rencontres, faisant naître aussi des amitiés durables. C’est le cas à Decazeville avec deux comités de jumelage, un italien, un autre espagnol, qui ont été précédés par une première entente avec des Anglais.

Le samedi 1er juillet, ce sera au comité de jumelage Utrillas-Decazeville d’être au-devant de la scène, de se retrouver car 20 ans entre villes sœurs cela se fête ! Les membres du comité, notamment côté français, ont donc prévu de belles choses.

Le programme

À partir de 15 heures, grande parade dans les rues de Decazeville. Participeront au défilé : les tambours d’Utrillas, un étonnant orchestre folklorique de percussions. Suivront un groupe de chevaux avec leurs cavaliers et cavalières, habillés aux couleurs de l’Andalousie. Une "Charanga", groupe de musiciens venu d’Espagne, présent lors des fêtes locales, animera les rues tout au long du parcours. Puis, pour la première fois dans la cité du duc Decazes, le public pourra voir 8 ensembles de véhicules hippomobiles attelés à un ou deux chevaux.

Dans ces magnifiques calèches différentes les unes des autres, superbement entretenues par l’association Cavaliers et Calèches du Rouergue, prendront place l’association "La Crouzade" et "Flamenco y feria", deux associations locales qui donneront un aperçu de leur répertoire, notamment sur la place Wilson, devant le New Bar et face à la mairie.

Un spectacle unique et coloré et entièrement gratuit.

Spectacle de Jotas

En soirée, salle du Laminoir, aura lieu un repas-spectacle au cours duquel se produira la troupe de "Jotas Aragonaises". Ce groupe, composé de musiciens chanteurs et danseurs de renommée internationale, a connu un énorme succès lors d’une précédente venue, le public demandant avec insistance de les faire revenir.

"Par l’élégance de sa gestuelle, la difficulté des pas, la beauté des costumes et la façon particulière d’être chantée rendent la "Jota" très spectaculaire. C’est l’assurance d’un spectacle haut en couleur", insistent Hélène Solis et Luis Sanchez, deux des organisateurs du comité de jumelage côté français.

Tarif : 25 €, sur réservation avant le 25 juin au 06 67 03 64 40.