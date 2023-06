Ambroisie : en Aveyron, combattre la plante pour combattre la maladie

Elle provoque des allergies déclenchant eczéma, rhinites et autres maladies.

Provenant d’Amérique du Nord, la plante ambroisie se développe sur nos terres depuis la fin du XXe siècle. Elle vient s’ajouter aux dégâts causés sur la santé par le pollen au printemps. Sa particularité ? Quelques grains suffisent pour déclencher eczéma, rhinites et autres maladies, elle peut s’étendre à plus de 30 kilomètres. L’ARS (Agence Régionale de Santé) estime qu’à l’année ces maladies "coûtent environ 430 millions d’euros de soins en France". Une lutte est donc obligatoire pour contrer ce fléau. Seulement, l’ambroisie ne facilite pas la tâche.

Une demande de mobilisation

Pour la contrer, il faut d’abord l’évaluer ; pour ce faire un capteur de pollinisation a été installé le 17 avril à Sébazac. Il mesurera tout au long de la saison la quantité de pollen présent dans l’air, pour observer la part provenant d’ambroisie dans les environs. Ces résultats permettront d’établir le plan d’action de l’ARS et du CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement), pour mieux les contrer en 2024 en les arrachant avant le cycle du pollen. Mais les organismes appellent surtout les citoyens et communes. Dans chacune d’elles, un référent à l’ambroisie est nommé pour faire le lien entre les habitants et le CPIE.

Pour éviter sa propagation rapide, les agences encouragent alors chacun à signaler la présence d’ambroisie ou à se renseigner. Elle peut se faire via le référent de chacune des communes ou plus simplement sur le site signalement-ambroisie.fr. N’essayez pas de les arracher sans être munis de gants et d’un masque.