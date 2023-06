Logique : l’appel du 18 juin célébré place Charles-de-Gaulle à Rodez

Il y a 83 ans déjà, le général De Gaulle parlait aux Français depuis Londres.

Élus de tous bords dont l’ancienne ministre Anne-Marie Escoffier, porte-drapeaux, anciens combattants, fanfare de la Diane Rouergate, drapeau tricolore hissé fièrement, dépôt de gerbes… Comme partout en France hier, Rodez a commémoré l’appel du 18 juin du général de Gaulle.

C’était en 1940. Depuis Londres, derrière un micro de la BBC, 400 mots, simples, suffirent à résister. Jusqu’au triomphe sur l’Allemagne nazie et la liberté. "D’une étincelle, ces mots sont devenus une flamme puis un embrasement", a résumé au micro le préfet de l’Aveyron, Charles Giusti. Successeur à ce poste d’un certain Jean Moulin, dont les portraits trônent fièrement sur les grilles du bâtiment d’Etat. Et hier, le traditionnel "vive la République, vive la France" des fins de discours résonnait un peu plus fort que d’habitude. Autour de la place, plusieurs badauds ont d’ailleurs suivi cette commémoration. Et entonné la Marseillaise. Histoire que l’Histoire perdure. La glorieuse…