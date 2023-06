Espalion. Trois journées de festivités fort réussies

Favorisées par la météo, les animations proposées par le Comité d’Animation présidé par Stéphan, Roubiou et Jean-Michel Caseynes ont séduit le public.

Il y en avait pour tous les goûts ! Si traditionnellement il clôture les festivités, cette année le feu d’artifice sur les berges du Lot les avait ouvertes… avec toujours de nombreux curieux. Fleurs de saison, policier, diable… samedi les enfants ont rivalisé d’imagination pour le défilé de vélos fleuris. The Crooked Nails (rock primitif), et Coup de Fil (pop-rock folk) ont animé l’apéro concert jusqu’à minuit. Dimanche le vide-greniers a drainé les chineurs de toute la région alors que la bandas des Souvenirs de Nestor et le groupe folklorique de la Bourréïo d’Olt ont fait le spectacle sans oublier le concert de l’Ensemble polyphonique.