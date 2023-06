Colombiès. Une approche écologique pour la micro-crèche du village

Arnaud Viala, président du conseil départemental, en visite sur la communauté des communes du Pays Ségali, a fait une halte sur le chantier de la nouvelle micro-crèche de Colombiès. Cette réalisation aura la particularité d’avoir des murs en paille, selon un nouveau procédé de conception modulaire de la société Easy paille, installée à Rieupeyroux, la mise œuvre ayant été confiée à la Société Charles charpente.

La micro-crèche accueillera une dizaine d’enfants, son ouverture est prévue pour février 2024. Sa conception écologique à faible empreinte carbone, ses aménagements intérieurs et extérieurs durables, sa priorité sur la qualité de vie des enfants accueillis (santé, bien-être, éducation à l’environnement), le choix – tant au niveau des produits d’hygiène et d’entretien naturels sans perturbateurs e endocriniens – constitueront la charte de fonctionnement de cette structure et permettront d’obtenir le label Ecolo crèche. Une belle création qui animera encore un peu plus le village de Colombiès

Située au cœur de celui-ci et face à l’école, à trois minutes de la D911, la structure sera gérée par le service petite-enfance de la communauté des communes du Pays ségali.

Des inscriptions sont déjà enregistrées, pour tout renseignement ou pré-inscription, vous pouvez contacter Mme Mouysset, coordinatrice Petite enfance, au 06 13 75 33 05 ou coordinationpetiteenfance@payssegali.fr