Colombiès. Une fresque à créer tous ensemble

L’association Familles rurales invite les habitants à la nouvelle salle associative, samedi 30 mars à 17 h 30, dans le but de participer à la réalisation d’une fresque collaborative sur un mur extérieur de l’ancienne scierie. Ce projet a pour objectif de mettre en valeur les initiatives locales, de renforcer le lien social. C’est l’occasion pour les participants de s’approprier un espace d’expression au centre du village, de laisser une empreinte et de participer autrement à l’embellissement d’un espace public. Après ce premier échange sur le thème que nous choisirons ensemble et les détails de réalisations de cette peinture participative, un apéritif sera offert.