Barcelone, Madrid, gares françaises : les billets du concurrent de la SNCF mis en vente dès ce mercredi

La Renfe, opérateur espagnol, va desservir des gares françaises et proposer des liaisons jusqu'à Barcelone ou encore Madrid. Et les billets de train vont être mis en vente dès mercredi 21 juin 2023 !

"Nous lançons l'AVE International" ! C'est ainsi que la Renfe, le géant du ferroviaire de l'autre côté des Pyrénées, tease son arrivée sur le territoire français. Par AVE, il faut entendre "Alta Velocidad Española", le transport à grande vitesse sur les rails espagnols.

Des lignes ouvertes en juillet...

Concrètement, quels trajets emprunteront ces trains espagnols, qui viendront regarder droit dans les yeux les TGV de la SNCF ? Pour les voyageurs, il sera possible de faire un Marseille-Madrid ou un Lyon-Barcelone, dans un train à grande vitesse donc, et pour un coût plus qu'attractif, puisqu'il faudra débourser 29 euros.

La première liaison entrera en service le 28 juillet. Pour la seconde, rendez-vous le 13 juillet. Des trajets franco-français sont également au menu, comme, par exemple, un Lyon-Perpignan. Le prix du billet sera de "9 euros pour les voyages entre gares françaises", a annoncé Renfe.

¿Quieres descubrir Francia en AVE? En Renfe ¡te lo ponemos muy fácil! \ud83d\ude09



\ud83d\udd35 Madrid-Marsella y Barcelona-Lyon 2️⃣9️⃣€

\ud83d\udd34 Trayectos intermedios 1️⃣9️⃣€



Compra tu billete en https://t.co/6pOOhB58dr desde el 21 de junio para viajar a partir del 13 de julio.

\u27a1\ufe0f https://t.co/k9OMz9zZsi pic.twitter.com/s5wztmZHfZ — Renfe (@Renfe) June 20, 2023

... et des billets disponibles en juin !

Pour se procurer des billets et ainsi profiter des premiers trajets durant le mois de juillet, le rendez-vous est imminent : l'opérateur espagnol appelle les voyageurs à se rendre sur son site internet, à compter de mercredi 21 juin 2023, date à laquelle les tickets seront mis en vente. Il ne faudra donc pas tarder !

Toulouse, Bayonne... et Paris

À 24 heures d'un premier temps fort pour la Renfe, Raül Blanco, son président, s'est projeté vers l'année prochaine. "Nous allons étudier les routes qui relient Barcelone à Perpignan ou Toulouse, ou au Pays basque, entre Saint-Sébastien et Bayonne. Notre objectif est d'être le service de référence en France, avec l'objectif d'arriver à Paris", a-t-il déclaré, ce mardi 20 juin. "En 2024, nous commencerons les procédures nécessaires pour cela."