Capteurs de glucose pour maigrir ? Un détournement "potentiellement dangereux"

Depuis quelques mois, à la faveur d’un ouvrage sur le sujet, les invitations à "faire sa glucose révolution" se multiplient sur les réseaux sociaux. Avec en point d’orgue, le capteur de glucose porté en continu, à des fins de… perte de poids !

L’Assemblée nationale s’est récemment penchée sur le sujet de ces influenceurs qui font la promotion des capteurs de glucose pour mesurer et maîtriser la glycémie, dans le but de perdre du poids. Les capteurs de glucose en continu y étaient ainsi présentés "comme outils ‘life style’, décrédibilisant les patients atteints de diabète pour qui ces dispositifs médicaux sont prescrits dans le cadre d’un traitement", précisait fin mars, la Fédération française des Diabétiques (FFD). Laquelle s’était offusquée face à ces "mésusages (…), de véritables fléaux potentiellement dangereux".

Et pour cause, lors des débats parlementaires, Nathalie Bassire (Réunion) avait rappelé que "la promotion de dispositifs médicaux et médicaments non remboursés par la Sécurité sociale, comme les capteurs de glucose en continu, utilisés à des fins de confort personnel par certains influenceurs (fait) ainsi courir le risque d’une rupture d’approvisionnement. Alors même que ces produits sont essentiels à la santé des personnes atteintes de diabète".

Modalités précises de prescription

Il en est ressorti une loi promulguée le 9 juin dernier, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Avec l’objectif de mieux lutter contre "certaines dérives et arnaques constatées : incitation à faire des régimes alimentaires dangereux, de la chirurgie esthétique, des paris excessifs, promotion de contrefaçons…", précise le gouvernement sur le portail vie-publique.fr.

Rappelons que ces capteurs sont destinés à des patients diabétiques qui "ne parviennent toujours pas à équilibrer leur diabète, malgré une autosurveillance glycémique pluriquotidienne et une insulinothérapie intensifiée", glisse la FFD. Et de conclure : la prescription d’un tel système "répond à des indications de prescription et des modalités de prise en charge très précises : profil médical des patients, période d’initiation avec une formation technique initiale et une évaluation obligatoire".