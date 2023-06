Decazeville. La Fête des langues du Monde élit domicile à Aubin

Le rendez-vous est donné le 1er juillet prochain sous les arcades du Gua.

La fête des langues du Monde se déroule cette année à Aubin, au plan d’eau du Gua, et devient aussi celle des arts. Jean-François Mariot, membre du bureau de Mescladis nous en dit plus.

Pour mémoire, qu’est-ce que la Fête des langues ?

La fête des langues est une manifestation toujours en plein air, en accès libre, organisée depuis 2001 par Mescladis. Le but est de se régaler de la pluralité linguistique et culturelle des êtres humains qui font le monde. L’affiche de cette année reprend une photographie de Domi Marti, membre de Mescladis, faîte à Cuba et qu’elle a déjà présentée dans une expo.

Que propose Mescladis au cours de cette manifestation culturelle

La fête des langues propose chaque année des stands qui sont tenus par des citoyens d’ici qui présentent leurs cultures et leurs langues sur un pied d’égalité. L’objectif est de faire la démonstration que celles-ci sont égales entre elles parce que sont égaux entre eux les êtres humains qui les parlent. Le tout est mêlé avec des concerts, de la musique, des poèmes, des discussions conviviales. On y trouve de quoi manger sur place, des plats issus de cultures culinaires différentes ; c’est un bon Mescladis !

En quoi cette nouvelle édition est-elle différente des précédentes ?

La particularité de cette année est le lieu, pour la première fois, à l’étang du Gua à Aubin. Mais surtout, il s’agit de la première étape d’une nouvelle aventure qui durera jusqu’en juillet 2024. En effet, à cette date et au même endroit, une grande fresque aura été réalisée qui célébrera la pluralité culturelle des gens d’ici. Un parcours de grands totems représentant chaque langue parlée par eux entourera le plan d’eau. Une fresque végétale mettra en scène, la biodiversité locale. Le 1er juillet est la première étape d’un travail d’un an dans lequel s’impliquent de nombreux artistes plasticiens qui, en collaboration avec les représentants des langues présentes, débouchera sur de grandes réalisations à venir. Tout l’après-midi, le public pourra assister au début de ce travail créatif.

Et pour la soirée qu’a prévu Mescladis ?

Trois concerts mêlant des styles différents sont prévus : de la chanson d’Oc avec Qual Sap ; les Charrettes Bleues, tout nouveau groupe qui propose un "bal trash" et un groupe de rock marseillais Parad Band.