Luc-la-Primaube. Les donateurs se sont montrés généreux

Une grainothèque a été créée au sein de la médiathèque de La Primaube en février 2020 avec les "abonnés jardiniers".

Un présentoir à graines, des sachets, une notice explicative et de la documentation permettent à qui le souhaite de venir déposer ou prendre des graines de légumes ou de fleurs. Les objectifs étant de maintenir la biodiversité et préserver l’environnement, favoriser l’accès à une alimentation saine pour tous, renforcer les liens sociaux et sensibiliser les citoyens à la lutte pour la liberté d’échanger et de produire des semences. Les objectifs de la grainothèque dépassent le simple échange de semences. C’est un outil de partage qui permet de développer le jardinage et les liens sociaux, mais aussi de préserver la biodiversité et la souveraineté alimentaire. En ce sens, la grainothèque permet de porter un regard nouveau sur les semences. Pour que ce projet vive et perdure, il faut qu’il soit porté par les jardiniers dans une démarche participative. C’est pourquoi la directrice de la médiathèque, Florence Barthélémy et les bibliothécaires Géraldine et Émilie ont organisé fin mai un troc de plants. Les donateurs ont été généreux. En effet, ils furent nombreux à venir déposer des tomates de variétés différentes, camomille, betteraves, courgettes, menthe, potirons… Vu l’importance du stock, les jardiniers ont été invités à venir retirer des plants. Car le troc aux plants consiste à déposer des plants (1 plant donné = 1 plant à choisir), échanger, récupérer, sans dépenser un centime. Jardiner est en effet un plaisir, mais c’est aussi un budget. Au printemps notamment, l’achat des graines et des plants peut très vite se solder par une note salée. Pour acquérir de nouvelles plantes, découvrir des variétés oubliées ou renouveler vos plantations sans que cela vous coûte un centime, participez donc à un troc aux plants ! C’est aussi une bonne occasion de partager vos richesses végétales avec d’autres jardiniers passionnés, et d’encourager la biodiversité.