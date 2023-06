Rodez : remis au goût du jour et bientôt inauguré, le kiosque va retrouver toute sa superbe

Les travaux qui ont duré près d’un an, ont concerné l’ensemble du kiosque, du sol au plafond si l’on peut dire.

Ainsi, la structure métallique a fait l’objet d’une révision totale avec une intervention spécifique sur les poteaux en fonte, servant de descente d’eau pluviale. Au nombre de quatre, ils ont été traités en particulier, deux d’entre eux étant fissurés.

Une reprise partielle en peinture a été faite pour réharmoniser l’ensemble, avec un traitement antirouille.

La couverture en zinc, notamment au niveau de la reprise des descentes d’eaux pluviales et la réfection des joints, a été revue.

Enfin, le parquet bois et sa structure ont été totalement refaits, ainsi que l’électricité afin de modifier l’éclairage actuel.