Salles-la-Source. Thierry Carrier expose ses peintures à la Galerie de la Cascade

C’est une nouvelle exposition qui prend place à la Galerie de la Cascade : les toiles de Thierry Carrier seront visibles dès cette fin de semaine. Né en 1973, l’artiste a fait un bref passage à l’École des Beaux-arts de Toulouse. Établi à Souillac, dans le Lot, il se consacre à la peinture depuis plus de vingt ans. Il expose régulièrement à Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Munich et bénéficie de nombreuses expositions institutionnelles.

Ses toiles représentent le plus souvent des scènes improbables, voire irréelles… Ses personnages, hommes, femmes, enfants, semblent suspendus dans un environnement minimaliste. Si l’on retrouve des personnages emprunts de réalisme dont certains partagent notamment les traits de son visage, l’artiste cherche à s’affranchir de l’attention portée aux caractéristiques physiques du sujet traité. Dès lors, l’œuvre dirige notre attention, non plus sur l’aspect physique du sujet, mais sur l’atmosphère qui imprègne la toile. La peinture de Thierry Carrier est énigmatique, sensible et profonde. Silencieuse également…

L’artiste en parle en ces termes : "On se retrouve devant différentes mises en situation d’un état, un monde de silence, une représentation dépouillée de l’Homme, être en suspens et insondable, une peinture reflétant ma propre aspiration au silence. L’art est là pour transcender le réel dans ce qu’il a de plus vrai. La peinture n’est qu’un médium pour révéler ma réalité. Les tableaux n’ont pas plus d’importance que de simples galets sur une plage. Ce qui m’intéresse n’est pas le galet mais la plage, avec un horizon où l’inconnu tient de ce parfait équilibre jubilatoire entre le dessous et le dessus".

Le vernissage aura lieu le samedi 24 juin à 18 h en présence de l’artiste. L’expo sera visible Galerie de la Cascade du 25 juin au 27 août, du jeudi au dimanche de 14 h 30 à 18 h.