Saint-Jean-Delnous. Week-end de Fête

Les 23, 24 et 25 juin, sur le stade, c’est la fête du village (salle des fêtes en cas de mauvais temps). Au programme : vendredi soir, marché de pays autour de plats préparés par les exposants, soirée animée par le groupe Duo B & X. Samedi après-midi concours de pétanque en triplettes et soirée bodega. En soirée repas truffade/saucisse animé par le groupe Capsules suivi du DJ Jim’X. Dimanche matin, déjeuner aux tripous et dépôt de gerbe au monument aux morts. L’après-midi concours de pétanque en doublettes suivi du repas rougail/saucisse sur réservation au 06 09 99 86 19. La CaRRiole animera ce repas. Les aubades passeront samedi 24 juin. Manèges pour les enfants tout le week-end.