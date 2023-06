Entraygues-sur-Truyère. Bientôt le grand bal avec Folkentrad et Rémi Geffroy

A Entraygues, le 29 juillet, un grand bal aura lieu dans la salle multiculturelle. Avec le soutien de la municipalité et du centre social, le groupe de musique trad local "Folkentrad" a invité Rémi Geffroy, accordéoniste diatonique et compositeur. Originaire de Toulouse, il est un petit-fils de "Mimi", habitante de Golinhac connue pour son dynamisme et qui lui a transmis son goût pour les musiques traditionnelles.

En solo, Rémi Geffroy mène le bal en partage avec les danseurs, et une énergie croissante au fur et à mesure de l’enchaînement des morceaux.

De 21 h à 22 h, Folkentrad ouvrira le bal avec ses amis musiciens. L’entrée est fixé à 10 euros, gratuite pour les moins de 15 ans. Le bar permettra de se désaltérer pour tenir la cadence.

Venez nombreux vivre ce bel évènement estival, pour danser ou pour écouter la musique de Rémi Geffroy.