Olemps. La programmation culturelle du 2e trimestre dévoilée

Ghislaine Crayssac, adjointe à la vie associative et culturelle a dévoilé le programme culturel de l’été et de l’automne. L’été fera la part belle au cinéma et à la musique, sans oublier la fête de la lecture, à la médiathèque, avec "Partir en livre !" les 5,12 et 21 juillet.

Le "picnic ciné" très prisé des familles, revient pour deux séances, une en juillet et l’autre en août.

Mardi 18 juillet c’est un film pour enfants qui sera présenté, "Poly", une belle histoire d’amitié entre une fillette et un poney, avec François Cluzet, Julie Gayet et Elsa de Lambert. Le 22 août, ce sera une comédie, "Maison de retraite" avec Kev Adams et Depardieu.

Le 25 juillet ce sera "picnic concert" avec le guitariste et chanteur Daniel Ariza qui nous embarquera pour une soirée musicale festive qui enchantera petits et grands.

Le 29 septembre, les Comédiens au chariot seront de retour pour présenter 3 pièces en un acte d’Anton Tchekhov.

Deux dates à noter dès à présent : les Asso’lempiades le 9 septembre et le repas des aînés le 24 septembre.