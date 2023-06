Manhac. Les écoliers au chevet des océans !

À la mi-mars, les écoliers de Lavernhe ont réalisé un court métrage avec la classe 3 de l’école de Lax. La mairie de Baraqueville a communiqué une vidéo de leur film sur Facebook, relatif au projet "Au fil de l’eau" réalisé avec le Sivos. Les élèves ont aussi remporté le 3e prix du défi national élémentaire de l’association Maud Fontenoy avec une affiche réalisée par leurs soins. Même s’ils ne peuvent se rendre à Paris pour la remise du prix, une belle récompense leur sera tout de même remise. L’école de Lavernhe est labellisée éco-école, et depuis plusieurs années, les élèves sont sensibilisés à l’environnement, au tri des déchets, à la préservation de la biodiversité, etc…, chaque année avec leur maîtresse, ils choisissent d’étudier un thème. Cette année, c’est le petit cycle de l’eau et le monde marin, afin de sensibiliser à la préservation de l’eau et la protection des océans. Des activités articulées avec un itinéraire pédagogique." Planète bleue", porté par Aveyron Culture et la mairie de Baraqueville, visite des traitements des eaux usées à Carcenac, visite de l’usine de potabilisation du Moulin de Galat, une rencontre avec Stéphane Granzotto, photographe subaquatique. Un vrai programme, riche de curiosités et de savoirs. Avec ce photographe, ils ont été sensibilisés lors d’une vidéo conférence à la diversité, la beauté et la fragilité du milieu marin et aux questions de pollution. Il a même répondu aux diverses questions posées par les élèves, curieux de son parcours. Pour le court métrage, et lors d’ateliers, les élèves ont conçu le scénario, animé de marionnettes, joué des scènes, réalisé des décors et bruitages. Cette production visuelle à été montée par M. Imeson. Un court métrage qui raconte l’histoire de Lulu, un emballage de papier alu depuis la grille des eaux usées de la cour jusqu’au "continent plastique".

La rencontre aussi avec un médiateur scientifique du PolarPOD, les élèves ont présenté le projet initié par Jean-Lou Etienne, et bien entendu pour conclure, la réalisation d’une affiche sur la pollution plastique dans le cadre du défi scolaire "Sauvons nos océans", lancé par Maud Fontenoy fondation. Chacune des parties, élèves, enseignants, ont été émerveillés de ce travail, stimulés et satisfaits par les différents temps. Le spectacle de l’école aura cette année un goût de liberté avec un décor marin et surtout la sensibilisation à l’avenir de Dame Nature.