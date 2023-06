Onet-le-Château. À Sainte-Bernadette, la cour était un terrain de jeux XXL

L’incontournable tyrolienne, le château gonflable, le chamboule tout, le tir à la carabine, la pêche aux canards, le stand de maquillage, les tirs au but, la roue de la chance, les toboggans, ou les jeux en bois et même un petit coin tranquille à l’ombre, sans oublier une buvette ou pop-corn et barbe à papa étaient à l’honneur, il ne restait pas un seul cm2 inoccupé dans la cour de l’école ! Et toute la journée de ce samedi ensoleillé, parents et enfants se sont régalés, car il y en avait vraiment pour tous les goûts ! À midi, une pause gourmande s’est imposée à l’ombre des arbres, pour déguster une délicieuse paella, l’occasion aussi de partager un moment différent tous ensemble. Enfin, le tirage des trois numéros gagnants de la tombola, assuré par Marius, Elia et Léonor, actait la fin de cette belle journée et d’une kermesse particulièrement réussie.