Aveyron : au château de Cadars, une épicerie du début du XXe siècle magnifiquement reconstituée

Une histoire de passion, de souvenirs et de belles automobiles !

C’est dans ce bel ouvrage partagé en coseigneurie en 1459 entre Bertrand de Sardou, marchand de Sauveterre, et Hugues Barthélemy, dit d’Auzits, puis cédé vers 1550 par noble Pierre Rossignol à Hugues Caulet, marchand de Rodez, et finalement propriété d’un Pomayrols de Gramond puis de la famille Estival en 1784, que depuis quelques années déjà Patricia et Jean-Philippe Gérard exercent leur activité de chambres d’hôtes.

Mais la passion ne s’arrête pas là, lui ce sont les belles automobiles qui l’intéressent et elle, c’est la chine et la brocante qui, dirons-nous, est sa passion. Et quelle passion !

Après avoir ouvert il y a quelques années déjà sa petite brocante, elle vient (après trente années de collecte dans les vide-greniers, les marchés aux puces, les échanges entre collectionneurs) de réaliser son épicerie reconstituée comme on pouvait s’y rendre au début du XXe siècle.

Un lieu plein de souvenirs

Dans ce lieu magique empreint de souvenirs, se côtoient les paquets de lessive aux noms charmeurs, Tide, Lux, Omo, les conserves Olida, corned- beef, les boites de Banania, le viandox, les sardines Marie et des centaines d’autres découvertes qui devraient charmer le public nostalgique.

Pour visiter l’épicerie, il faudra contacter Patricia en appelant au 06 26 04 67 89.

La brocante sera ouverte durant l’été du 3 au 13 juillet de 14 h à 18 h et du 4 au 26 août de 14 h à 17 h, sauf dimanches et jours fériés. Une démarche responsable tant du point de vue de l’histoire que de la conservation d’un pan du patrimoine local.