Mayran. La forge du village se rallumera pour les Journées du Patrimoine

C’est dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins que la forge du village se rallumera le dimanche 25 juin de 14 heures à 18 heures ! Ces journées nationales, proposées afin de valoriser le patrimoine local, sont organisées par l’association Belcastel Accueil Information en collaboration avec l’office de tourisme. Le but de cet événement est de transmettre l’héritage de nos campagnes au plus grand nombre mais également valoriser les métiers et modes de vies du siècle dernier. Rendez-vous donc à la Maison de la Forge et des Anciens métiers pour assister à cette démonstration de forge (carnet de jeux disponible gratuitement pour les enfants de 6 à 12 ans) !

Plus de renseignements : office de tourisme de Belcastel, 05 65 64 46 11 ou tourisme-belcastel@pays-rignacois.fr