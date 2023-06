Même si le streaming cartonne, les automobilistes aiment encore profiter de la radio et de leurs CD

(ETX Daily Up) - Alors qu'ils s'apprêtent, pour certains, à prendre la route des vacances, les automobilistes français accordent de plus en plus d'importance à la qualité de la musique qu'ils écoutent en roulant. Et s'ils aiment écouter du rap en streaming, ils ne rechignent pas non plus à passer un vieux CD de pop/rock ou à écouter tout simplement la radio.

Cette étude, publiée par la plateforme musicale de streaming Qobuz, révèle que la qualité du son est désormais un critère essentiel, même en voiture, surtout pour les 18-34 ans qui la considèrent comme une véritable extension de la maison. C'est ainsi que 83% des automobilistes accordent de l’importance à la qualité du système audio proposé par les constructeurs, un pourcentage qui monte à 90% chez les 18-34 ans, encore plus exigeants.

L’usage du streaming est aujourd'hui majoritaire, avec 55% des automobilistes qui privilégient cette source d'écoute musicale. Là encore, les jeunes se distinguent puisqu'ils sont 84% chez les 18-24 ans à l'adopter en voiture. Cet attrait est d'ailleurs renforcé par la démocratisation du podcast. A noter toutefois que c'est la radio qui reste la plus utilisée (66%) lors d'un trajet en voiture, et que 27% des Français restent attachés à l'écoute de CD pendant qu'ils conduisent.

D'une manière générale, les Français plébiscitent au volant le pop/rock (33%), la musique classique (28%), le funk et le R&B (26%). Sans surprise, les jeunes de 18 à 24 ans écoutent davantage du rap (46%). Plus anecdotique, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à chanter en voiture (25%) que les hommes (13%).

A bord, c'est principalement le conducteur qui décide du choix de la playlist et du style musical. Si plus d'un tiers des hommes (35 %) se désignent d'emblée "chef d'orchestre" à bord, les femmes privilégient une approche plus participative. Enfin, contre toute attente, les enfants n’ont quasiment pas leur mot à dire dans le choix de la musique à bord de la voiture.

Cette étude a été réalisée par Yougov pour Qobuz, du 31 mai au 6 juin 2023 auprès d’un échantillon de 1.012 Français âgés de 18 ans et plus conduisant une voiture au moins une fois par semaine, selon les méthodes des quotas.

