Naucelle. Le bourg en fête pendant trois jours

Une fois n’est pas coutume, les bénévoles du comité des fêtes se sont retrouvés dans leur salle. Une salle isolée où des bénévoles se sont investis pour la rendre fonctionnelle et agréable. Coralie, la présidente et son équipe semblaient enthousiaste de présenter un programme ambitieux, avec trois jours de concerts gratuits sur deux sites différents.

L’association opère un retour sur le centre-ville avec deux dates les 13 et 15 juillet. Pour la première, trois groupes sont programmés : Contre-temps (du rock festif), R’and the gang et Anka (soul). Une restauration rapide est prévue (Aligot / saucisses).

Le 15 juillet, l’ouverture de la soirée sera assurée par le groupe Camjaquois "Mrg- Moussaka" avec un style pop / fun / électro, après place à "Dj Coco" pour une ambiance assurée avec du Rock Festif. A ne manquer sous aucun prétexte. Les soirées seront ouvertes autour dev 20 h.

Le traditionnel 14 juillet, avec un feu d’artifice pyrotechnique offert conjointement par la municipalité et le comité des fêtes s’annonce déjà comme exceptionnel avec de belles séries de fusées et une succession d’évènements qui resteront gravées dans les mémoires. Il sera possible d’entamer quelques pas de danses avec l’animation 12 sous les halles couvertes. La restauration est la même que l’an passée avec la traditionnelle "Brasucade" avec des moules charnues qui viennent d’un producteur de l’étang de Thau. Il sera possible, à la guise de chacun de composer un repas avec Moules / Frites/ Glaces.

Une caisse aux écocups

Une caisse sera dédiée aux éco-cups. Les bénévoles organiseront au début du mois de juillet des circuits d’affichage sur le Pays Ségali, le Lévézou, le Ségala Tarnais…. Des bénévoles d’autres associations sont déjà volontaires pour participer à ces trois jours de fêtes. Une interrogation persiste, celle de la météo, mais les bénévoles annonçaient que des cierges seraient allumés à la chapelle de la Capelote gage d’une météo favorable pour assurer de belles soirées estivales.