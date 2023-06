Basket-ball : "Elle m’a impressionnée", la journaliste Mary Patrux juge les débuts en Bleue de la Ruthénoise Leïla Lacan

Grâce à sa fonction de journaliste, Mary Patrux, qui officie à beIN SPORTS, diffuseur de la compétition, gravite autour des Bleues et donc de Leïla Lacan depuis plusieurs semaines. Que ce soit pendant la période de préparation, ou en ce moment à Ljubljana, en Slovénie. Elle raconte.

À quelques heures de la demi-finale contre la Belgique (samedi à 20 h 45), comment sentez-vous l'équipe de France ?

Je sens l'équipe soulagée d'avoir gagné son quart de finale avec la manière. Cette équipe sait qu'elle peut bien jouer, elle l'a montré en préparation, mais elle avait besoin de se prouver qu'elle était capable de le faire en compétition. C'est ce qu'elle a fait contre le Monténégro. Il y avait bien plus de sourires sur les visages. Elles sont très déterminées et je pense qu'il y a moins de doute désormais.

Cette équipe veut trop bien faire, mais à un moment, il fallait qu'elle sorte du cadre. C'est ce qu'il lui manquait jusqu'à présent.

Leïla Lacan a été l’invité surprise de la liste de Jean-Aimé Toupane pour l’Euro. Quel regard portez-vous sur ses débuts avec l’équipe de France senior ?

Elle m’a beaucoup impressionnée en préparation de par son âge et son culot sur le terrain. Elle osait tout et ne se posait pas de question. Après, je trouve que quand la compétition a commencé, elle était un petit peu renfermée, à l’image des autres filles. Pendant la Marseillaise avant le match contre le Monténégro, Audrey Sauret (consultante basket pour la chaîne, NDLR) m’a dit : "Oh là là, elle a mauvaise mine Leïla". On a eu la sensation qu’elle était stressée.

Mais finalement, cette rencontre s’est particulièrement bien passée pour elle, avec huit points, cinq passes, un rebond et près de 16 minutes sur le parquet…

On était tellement contentes et un peu étonnées, aussi, qu’il (Toupane) lui donne du temps de jeu. Mais tout de suite, elle a converti ce temps de jeu par deux gros paniers (dont un à trois points). C’était exactement la fille qu’on avait vue en préparation. C’est ça qu’il recherche avec elle, et c’est pour ça qu’il l’a prise. Leïla, c’est quelqu’un qui a la capacité d’assumer beaucoup de choses dans cette équipe et qui a un bel avenir avec la France.

La sentez-vous intégrée dans le groupe, malgré son jeune âge ?

Je ne la sens pas à l’écart. Les cadres font vraiment attention à ça. On se moque souvent de cette expression, mais le groupe vit bien. Il y a une très bonne ambiance et il n’y a pas de clan. Et ça, je pense que les jeunes le ressentent.