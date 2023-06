Rugby : l’heure de la reprise a déjà sonné pour LSA et sa nouvelle paire de coach

C’est sous la houlette de son nouveau duo d’entraîneur que LSA a rechaussé les crampons mercredi après-midi.

Ils étaient une bonne cinquantaine mercredi soir à se retrouver sur le terrain de la Primaube pour assister au premier entraînement du duo formé par Frédéric Gil et François Giovannini, assisté par l’ensemble du staff technique composé de Clément Augé, Cyril Clair, et Bastien Viala. Cyril Cransac, joueur jusqu’à la saison dernière, occupant lui désormais le poste de manager général.

Les deux nouveaux coaches n’ont pas débarqué en terre inconnue à LSA, puisqu’ils y avaient déjà officié d’antan, eux qui avaient passé la main après avoir mené l’équipe en Fédérale 2 il y a huit ans. "Nous étions partis pour découvrir autre chose, mais nous sommes toujours restés très proches du club. Lorsqu’ils nous ont contactés il y a déjà plusieurs mois, nous n’avons pas hésité à dire oui", explique Frédéric Gil. "LSA a des valeurs que nous aimons beaucoup et son projet sportif nous a également séduits", complète François Giovannini.

Neuf juniors montent d’un cran

S’il est encore trop tôt pour parler recrutement, Pierre Rivière, l’un des coprésidents, se veut rassurant : "Nous avons des pistes sérieuses et certaines négociations sont bien avancées". En sachant que l’on peut d’ores et déjà affirmer que neuf des juniors qui ont accédé à la finale de leur championnat R1 avec LSA joueront avec l’équipe I à la rentrée. "Ils vont intégrer l’équipe progressivement", détaille l’ancien joueur Cyril Cransac.

"Le recrutement porte sur différents postes, mais pour nous ce n’est pas le plus important à mettre en avant. Il y a d’abord les valeurs du club et la formation qui sont très importantes", explique le nouveau duo d’entraîneur, qui devra quand même compenser le départ de quelques titulaires de l’équipe fanion l’an passé. En effet, si les retours à Rodez de Cédric Lallour et Arnaud Miquel, ainsi que le départ du pilier Antoine Jacquemet pour Arpajon pour raison professionnelle, étaient prévisibles, celui du deuxième et troisième ligne Léo Pol Fournier pour Millau en a surpris plu d’un. Alors qui pour remplacer ces quatre éléments ? Affaire à suivre…