Trémouilles. Attention travaux de fauchage en vue !

Deux gyrophares et un panneau de signalisation "travaux" posés sur la voiture accompagnatrice avertissaient les automobilistes qui circulaient sur les routes départementales traversant la commune d’être vigilants.

Car entre la pluie, les orages et un peu de soleil de temps en temps, l’herbe du printemps sur les bords de route s’est développée, étoffée et pour la sécurité routière c’est assez dangereux de laisser les accotements tel quels.

Pour au moins trois raisons compréhensibles : "améliorer la visibilité de véhicules dans les virages et carrefours, anticiper un freinage avec une meilleure vision de dangers potentiels en bord de route (passage d’un animal par exemple), permettre un stationnement aisé et sécurisé des véhicules en cas d’arrêt", rappellent les deux chauffeurs, agents départementaux se relayant environ toutes les heures et demi. Donc, prudence et ralentissement pour tous sont préconisés.