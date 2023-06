Aveyron : 6 500 € remis aux orphelins de sapeurs-pompiers

Une fois encore, la journée organisée par l'amicale des pompiers du bassin decazevillois a été un franc succès. 6 000 € ont été remis à l'association de l'Oeuvre des pupilles.

Près d'un an plus tard, la boucle est bouclée. Organisée le 2 juillet 2022 à l'espace Jacques-Rey de Viviez, la traditionnelle journée de fête solidaire à destination des orphelins de sapeurs-pompiers a été une belle réussite collective. 6 000 € ont été récoltés par l'amicale des pompiers et anciens pompiers du bassin decazevillois dans cette manifestation festive proposant, un repas, une tombola ou encore un concours de pétanque.

"C'est une somme énorme, l'Aveyron a d'ailleurs toujours été un département très généreux", félicite Patrice Jouet, président de l'union départementale de l'Oeuvre des pupilles (ODP), association au soutien des orphelins des sapeurs pompiers, destinataire de ce chèque. "Nous accompagnons les jeunes jusqu'à leurs 25 ans, en les aidant dans l'accès au logement ou en leur fournissant des équipements pour faciliter leurs études", poursuit Patrice Jouet.

Cette somme a été remise ce lundi 5 juin, en l'aéroport de Rodez. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. "L'aéroport nous a fourni certains des plus beaux lots de la tombola, alors se réunir ici est une manière de les remercier", explique Robert Fernandez, président de l'association decazevilloise. Ainsi, des manifestations comme celles organisées à Viviez sont essentielles pour les actions menées par l'ODP, qui aide 1 500 jeunes dans le pays. "On souhaite que ce moment perdure, mais c'est difficile d'organiser ce genre de manifestations, le bénévolat est en crise et nous ne sommes pas épargnés", regrette Robert Fernandez.

Les pompiers ruthénois aussi mettent la main à la pâte. Par la même occasion, par la personne de Jean-Luc Auguste, chef de centre, ils ont remis à l'ODP un chèque de 500 €. Une somme totale de 6 500 € qui fait la joie de Patrice Jouet.