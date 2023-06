Aveyron : un bureau d’étude retenu pour plancher sur l’eau en Aubrac

Au vu de la situation connue l’an dernier sur le manque d’eau en Carladez, la communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène a initié un travail de structuration de la compétence eau

Pour ce faire, un séminaire de formation et de réflexion s’est déroulé récemment à la mairie d’Argences-en-Aubrac. Le bureau d’études Espelia a été retenu pour animer cette démarche.

La priorité des élus est de préserver une ressource essentielle pour le territoire, mais également pour les communes du département de l’Aveyron qui en bénéficient (plus de 100 000 habitants dépendent quotidiennement de l’eau de l’Aubrac).

Quelle feuille de route ?

Les élus ont ainsi dessiné une feuille de route pour approfondir les connaissances sur la ressource eau ; projeter les organisations humaines, financières et techniques ; diagnostiquer et rénover le patrimoine lié à l’eau potable et à l’assainissement pour préserver les milieux et la qualité de la ressource ; optimiser les relations avec l’ensemble des partenaires utilisateurs de la ressource pour en assurer une gestion et une distribution durables ; ouvrir la réflexion en lien avec la profession agricole sur de nouveaux schémas d’usage.

Un comité de pilotage sera mis en place, animé en lien l’agence de l’Eau, pour déployer les actions autour de la ressource.