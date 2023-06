Luc-la-Primaube. Le conte "Roule Galette" a enthousiamé les enfants

Les enfants de 3 à 5 ans de l’accueil de loisirs de la MJC ont participé récemment à une matinée conte "Roule Galette" avec la compagnie Touk Touk qui a revisité avec humour et en musique ce célèbre conte russe. Une petite maison dans la forêt abrite un Vieux et une Vieille.

Le Vieux, confortablement assis dans son gros fauteuil, réclame une galette à grands cris. La Vieille, après avoir ramassé du blé dans le grenier, voit sa galette se sauver. La galette s’ennuyant à refroidir, s’est laissée glisser de la fenêtre et s’est enfuie sur le chemin. Elle roule, elle roule, bat la campagne, chantonne, et échappe successivement à la convoitise d’un lapin, d’un ours, d’un loup. Mais quand le malin renard l’attire, que va-t-elle devenir ?…

Au programme du mercredi 28 juin, sortie la forêt magique le matin et atelier créatif "Mon petit papillon" l’après-midi pour les plus petits, poursuite du projet sécurité routière pour les 6/8 ans, photo party le matin et pyramide des défis l’après-midi pour les 9 ans et plus.

Barbecue party le 30 juin pour les 14-17 ans.

Renseignements : service enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.