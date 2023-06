Natural Games : l’élite mondiale attendue dans les airs dès mercredi à Millau

La compétition qui n’avait pas eu lieu l’an dernier à cause des conditions météorologiques fait son grand retour du 28 juin au 1er juillet.

Sans parapente, Millau perd de sa superbe. En 2022, pour les Natural games, les conditions climatiques n’avaient pas permis la tenue de la compétition de parapente cross. Seuls les acrobates au départ du Larzac s’étaient exprimés au-dessus de la zone du festival, avec des démonstrations.

Cette année, les organisateurs millavois ont bon espoir. Frédéric Leconte, directeur d’Horizon parapente, est à la manœuvre pour la partie sécurité et compétition. Il est épaulé par Hugo Tomczak et toute une bande de pilotes locaux motivés. " On est impatients, note Léo Vieilledent, parapentiste. Ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu une telle compétition à Millau. J’ai l’habitude de voler partout en France. Ça fait du bien, cette fois-ci, d’être à la maison. " L’équipe a la nostalgie des manches de pré-coupe du monde et des championnats de France qui ont déjà été organisés dans la cité du gant.

Les deux meilleurs pilotes du monde présents

Dans la grappe qui volera au-dessus des décollages, au moment du départ des manches, les meilleurs pilotes mondiaux sont attendus. Honorin Hamard en tête. " Ce serait trop long de citer tout son palmarès, sourit Hugo Tomczak. Il a été champion du monde en 2015, vice-champion du monde cette année… Et en plus d’être bon, il est gentil ! " Justin Puthod est aussi annoncé. " C’est un jeune pilote surdoué ", décrit Tomczak.

Chez les femmes, le plateau sera aussi international. La présence de Constance Mettetal est très attendue dans le ciel millavois. " Elle a terminé deuxième lors des derniers championnats du monde et elle est deuxième au classement mondial ", présente le membre de l’organisation.

Des locaux engagés

Au milieu de ces parapentistes qui font partie de l’élite mondiale, il y aura bien entendu des locaux qui tenteront de rivaliser et de faire prévaloir leur connaissance du territoire et des spécificités du ciel caussenard. Léo Vieilledent en sera, comme Dorian Capony ou encore la touche-à-tout Orlane Walbec.

Environ 90 participants sont attendus pour cette compétition organisée dans le cadre des Natural games. Elle commencera en revanche un jour avant le festival, mercredi. Les manches se dérouleront principalement l’après-midi et les parcours dépendront des conditions météorologiques du jour. Les atterrissages sont prévus non loin du Tarn, sur les sites dédiés de la Graufesenque, du Golf ou de Millau-plage.

Le dernier jour de compétition est prévu samedi avec la remise des prix qui se fera dans la soirée, sur la grande scène de la Maladrerie. Il faut désormais croiser les doigts pour espérer un beau spectacle dans le ciel pendant quatre jours.