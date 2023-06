Arvieu. Nouvel espace jeux de société et horaires d’été du Cantou

Le Cantou passe à l’heure d’été dès le lundi 3 juillet et jusqu’au samedi 2 septembre.

La médiathèque et l’espace numérique ainsi que le service copies (photocopies/impressions A4 et A3, papiers couleur, épais etc.. massicot, relieuse, plastifieuse..) seront ouverts : le lundi de 14 h à 17 h 30, le mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30, le vendredi et samedi de 10 h à 12 h 30. Le Cantou sera exceptionnellement fermé les samedis 15 juillet et lundi 14 août. Le public sera accueilli sur rendez-vous pour les demandes de France Services au 05 65 46 06 06.

Une bourse aux livres sera également installée dans le hall du Cantou comme chaque été. Nouveau : depuis début juin un coin jeux a été installé à l’étage pour jouer sur place (pour tous les âges).

Pour plus d’infos, contactez-nous au 05 65 46 06 06.