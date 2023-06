Rodez : 400 ans de musique anglaise à la Chapelle Royale

Lundi 22 mai, les chœurs du Conservatoire retraceront 400 ans de musique anglaise.

Les chœurs du Conservatoire ont choisi pour thème de leur concert annuel la musique anglaise. Ils célèbrent à cette occasion le 400ème anniversaire de la disparition de William Byrd (1540- 1623). Présenté une première fois en avril en l’église Sait-Amans, au format chœur et orchestre, c’est dans une version chœur et piano que ce concert sera donné dans le sublime écrin de la Chapelle Royale de Rodez.

Le programme

Le programme emmènera le public, à la découverte des polyphonies vocales écrites par les compositeurs anglais emblématiques que sont Byrd, Purcell, Britten, Haendel, ou bien encore Mark Opstad, compositeur contemporain et enseignant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse. Sur scène, le chœur d’enfants, l’ensemble vocal féminin et le chœur adulte de l’antenne

Ruthénoise du Conservatoire seront dirigés par Rolandas Muleika et accompagnés au piano par Nicolas Dru, tous deux artistes-enseignants au Conservatoire de l’Aveyron. Le Chandos Anthem n°11 « Let God arise » pour solistes, chœurs et orchestre de G.F. Haendel, clôturera en beauté ce rendez-vous musical.

Le concert aura lieu le lundi 22 mai à 19h30 à la Chapelle Royale de Rodez. Les entrées et le prix sont libres. Renseignements : Conservatoire de l’Aveyron Musique & Théâtre : 05 65 47 83 40