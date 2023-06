Rodez : l’histoire singulière de Paul Armesto et de la cathédrale

On se penche sur ce pan de l'histoire méconnu lié à la cathédrale de Rodez.

L’histoire de la cathédrale de Rodez n’en finit plus de surprendre. Il y a celle de l’édifice en lui-même, bien sûr. Où lors de chaque étape de sa patiente restauration, de son nettoyage, ceux qui se penchent sur la cathédrale mettent au jour des vestiges du temps de son édification. En parallèle, elle fascine aussi celles et ceux qui ont pu avoir un contact privilégié avec l’édifice de grès rose.

Tout récemment, l’association des Amis de la cathédrale a exposé un don à l’histoire si particulière : une Pietà.

Cette composition peinte ou sculptée représentant la Vierge éplorée, seule ou accompagnée d’autres personnages et portant sur ses genoux le Christ mort. Le tableau a été réalisé par Paul Armesto et a été exposé dans le hall de l’évêché de Rodez. Mais ce n’est pas la première fois que ce peintre a représenté la cathédrale et a tenu à exprimer son admiration pour l’édifice ruthénois.

Églises du monde entier

Né en 1973 à Boulogne-Billancourt, de père américain, Paul Armesto s’est très tôt plongé dans la bibliothèque familiale particulièrement fournie en ouvrage sur l’art gothique. Et la cathédrale de Rodez l’a particulièrement marquée. Par la suite, il a réalisé des œuvres dans différentes églises du monde entier. Ainsi, au Costa Rica, dans la plus grande église du pays, il a travaillé pendant deux ans et quatre mois une fresque où figure Notre-Dame de Rodez.

Cette peinture murale à l’huile est, peut-être, la plus importante du monde.

« Le détail d’une œuvre monumentale »

« Il s’agit d’un détail d’une œuvre monumentale de 50 mètres de long que j’ai réalisée en 2010. La cathédrale de Rodez y est représentée pour illustrer la ville de Jérusalem dans cette scène. Votre cathédrale (celle de Rodez, NDLR), est un des plus puissants joyaux de l’histoire de l’architecture à mon avis. Elle est représentée dans l’église la plus grande du pays », a expliqué Paul Armesto.

À la faveur de l’ouverture de la page Facebook des Amis de la cathédrale, le peintre est entré en contact avec Jean-Charles Bielansky, le coprésident de l’association et Éric Andrieu.

Il s’est même rendu à Rodez pour admirer cet édifice qui a toujours été sa source d’inspiration, même à plusieurs milliers de kilomètres de distance.