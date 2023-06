Rodez : un tournage pour la mise en avant du veau d'Aveyron et du Ségala

Le veau d'Aveyron et du Ségala promotionné, mercredi 7 juin, par un tournage dans l'avenue Victor-Hugo !

Un tournage promotionnel du veau label rouge d'Aveyron et du Ségala a eu lieu mercredi 7 juin, dans l'avenue Victor-Hugo ! Un projet mis en place avec l'aide d'une ancienne candidate de Top Chef en 2020, Nastasia Lyard.

La qualité de la viande aveyronnaise sera alors présentée dans une série de quatre vidéos diffusées le 11 septembre sur les réseaux sociaux. Sont à retrouver un éleveur expliquant son mode de fonctionnement, une recette de burger du chef et patron du Big Gachou, Sébastien Gaches, et une dégustation qui met en avant la cathédrale et l'avenue Victor-Hugo, le patrimoine tout simplement !

"Le but de ce tournage est de mettre en valeur le travail des éleveurs dans les fermes puisque c'est de là que tout commence et de toucher les personnes qui ont envie de manger un produit de qualité qui ressort d'un système de production vertueux", explique Laura Causse, chargée de communication du veau d'Aveyron et du Ségala.